Türk işletmeler e-ihracatla tüm dünyaya yayılacak
Ticaret Bakanlığı’nın KOBİ’lerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri büyük oranda karşılayacak olması ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar nakdi destek vereceği açıklaması ardından, KOBİ’lere yeni pazarlara yönelik bir müjde de epttavm.com’dan geldi.
Ticaret Bakanlığı’nın KOBİ’lerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri büyük oranda karşılayacak olması ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar nakdi destek vereceği açıklaması ardından, KOBİ’lere yeni pazarlara yönelik bir müjde de epttavm.com’dan geldi.