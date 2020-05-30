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Ekonomi

Türk işletmeler e-ihracatla tüm dünyaya yayılacak

Ticaret Bakanlığı’nın KOBİ’lerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri büyük oranda karşılayacak olması ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar nakdi destek vereceği açıklaması ardından, KOBİ’lere yeni pazarlara yönelik bir müjde de epttavm.com’dan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:37:00 -
Türk işletmeler e-ihracatla tüm dünyaya yayılacak

Ticaret Bakanlığı’nın KOBİ’lerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri büyük oranda karşılayacak olması ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar nakdi destek vereceği açıklaması ardından, KOBİ’lere yeni pazarlara yönelik bir müjde de epttavm.com’dan geldi.

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