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Aktüel Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır."
Aktüel

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır."

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:39:44 -
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat: "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır."
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