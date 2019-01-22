Türk-İş Başkanı Atalay hakkında takipsizlik kararı

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücretle alakalı "Asgari ücret istediğimiz olmazsa Fransa’daki gibi olur" sözleri üzerine hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Atalay hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın 2018 yılı Aralık ayında düzenlenen bir basın toplantısında asgari ücret tespitine ilişkin konuşmalarından dolayı “kanunlara uymamaya tahrik”, “suç işlemeye tahrik etme” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İhbara konu sözlerin ‘Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider, işte gördük Fransa’da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada burada görür müyüz, görmez miyiz? Bize bağlı’ şeklinde olduğu belirtildi.

Ergün Atalay’ın temsil ettiği sendikanın faaliyetiyle doğrudan ilgili olan ve bu faaliyet kapsamındaki basın toplantısında dile getirdiği düşünce açıklamalarının ifade özgürlüğü sınırları çerçevesinde kaldığının vurgulandığı kararda, eylemin atılı suçların yasal unsurlarını taşımadığı, bu sebeple Atalay hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi.