0553 313 94 23

Türk-İş Başkanı Atalay hakkında takipsizlik kararı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret açıklamalarına ilişkin hakkında başlatılan soruşturmada, düşüncelerinin ifade özgürlüğü sınırları çerçevesinde kaldığı belirtilerek takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

22 Ocak 2019 Salı 01:19
Türk-İş Başkanı Atalay hakkında takipsizlik kararı

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücretle alakalı "Asgari ücret istediğimiz olmazsa Fransa’daki gibi olur" sözleri üzerine hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Atalay hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın 2018 yılı Aralık ayında düzenlenen bir basın toplantısında asgari ücret tespitine ilişkin konuşmalarından dolayı “kanunlara uymamaya tahrik”, “suç işlemeye tahrik etme” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İhbara konu sözlerin ‘Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider, işte gördük Fransa’da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada burada görür müyüz, görmez miyiz? Bize bağlı’ şeklinde olduğu belirtildi.

Ergün Atalay’ın temsil ettiği sendikanın faaliyetiyle doğrudan ilgili olan ve bu faaliyet kapsamındaki basın toplantısında dile getirdiği düşünce açıklamalarının ifade özgürlüğü sınırları çerçevesinde kaldığının vurgulandığı kararda, eylemin atılı suçların yasal unsurlarını taşımadığı, bu sebeple Atalay hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 01:19
  1. Ergün Atalay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zirve yarışında Kasımpaşa'ya büyük çelme!
    1. Zirve yarışında Kasımpaşa'ya büyük..
    2. Demokrat Senatör başkanlık..
    3. Karamollaoğlu'ndan Moro halkına tebrik!
    4. Türk-İş Başkanı Atalay hakkında..
    5. Tankerle otomobil çarpıştı, 1 kişi..
    6. Moro Müslümanlarından 73 yıllık tarihi..
    7. Zeyna'dan kaçamadılar! İki araçta..
    8. İran Dışişleri Bakanı ABD'yi..
    9. Van'da uyuşturucu operasyonu
    10. Meksika'da silahlı saldırı: 7 ölü
    11. Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaralılara..
    12. Bilanço ağırlaşıyor: En az 24 ölü
    13. Macaristan'da ''Buğdayın 13 bin yıllık..
    14. Arjantin suçluların çaldıklarını geri..
    15. Trablus'ta ateşkes anlaşması yapıldı
    16. Darbeci binbaşıdan kendilerine..
    17. Sudan hükümetinden muhalif partiler..
    18. İşgalci İsrail askerleri koğuşları..
    19. Haiti'de kamyonet devrildi: 4 ölü, 12..
    20. Barcelona, Kevin-Prince Boateng'i..
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    Katar Emiri son dakika değişikliğinin nedenini açıkladı
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    28 Şubat zihniyeti yine hortladı! 'Özgürüz' dediler başörtüsüne kin kustular
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    İsyancı askerler Maduro'yu devirmek için harekete geçti!
    CHP'den Fazıl Say yorumu! Hazmedemediler
    CHP'den Fazıl Say yorumu! Hazmedemediler