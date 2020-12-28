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Ekonomi Türk-İş asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyor
Ekonomi

Türk-İş asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları memnun etmeyeceğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:57:00 -
Türk-İş asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını istiyor

Atalay, “İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir” dedi.

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