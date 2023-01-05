'Türk inşaat ve ihalelerinde 2023'te dev projeler planlıyoruz'! Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı

BUSKİ tarafından ‘yıl boyunca’ 411 kilometre içme suyu, 201 kilometre kanalizasyon ve 57 kilometre de yağmur suyu hat imalatı gerçekleştirildi.

Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşımak amacıyla ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapısını güçlendiren adımlarını 2022 yılında da hız kesmeden sürdürdü. Büyükşehir sınırlarının 2014 yılından itibaren 17 ilçeyi de kapsaması nedeniyle, özellikle altyapıdan mahrum kırsal mahallelerde çalışmalarına ağırlık veren BUSKİ, 2022 yılında 17 ilçede toplam 411 kilometre içme suyu hat imalatı yaptı. Yine aynı dönemde 201 kilometre kanalizasyon ve yaklaşık 57 kilometre de yağmur suyu hat imalatı gerçekleştirilirken, muhtemel sel ve su baskınlarının önüne geçmek için yaklaşık 85 kilometrelik dere yatağında temizlik yapıldı.

Kırsala destek

Dünya genelinde yaşanan küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığa rağmen Bursalıları bir gün bile susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, özellikle kırsal mahallelerde tankerle su taşıma dönemine son verdi. Kesintisiz içme suyu temini için 2022 yılı boyunca kırsal mahallelere 21 adet su deposu kazandırıldı. Aynı dönemde 5 fosseptik yapan ve 18 adet su sondajı gerçekleştiren BUSKİ, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 16 adet gölet ve sulama tesisi ile 2022 yılında da tarıma can suyu oldu.

Kaliteden taviz yok

BUSKİ, içme suyu kalitesini de her yıl aldığı belgelerle tescillemeye devam etti. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ilk olarak 18 Eylül 2014 tarihinde yetkilendirilen BUSKİ İçme Suyu ve Atık Su Laboratuvarları’nın akreditasyon süresi, yine TÜRKAK tarafından düzenli olarak yenileniyor.

Ülkenin çeşitli noktalarında yaşanan sel baskını ve doğal afetlerde de aktif rol oynayan BUSKİ, yaşanan sel baskınlarının ardından, personel ve ekipman desteği ile afet bölgelerine anında intikal ederek yaraların sarılmasında önemli görevler aldı.

Bursa susuz kalmadı

İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık tüm etkisini hissettirirken, BUSKİ ‘vatandaşları susuz bırakmamak adına’ tüm tedbirleri aldı. Barajlardaki suyun azalmasıyla Bursa’yı sıkıntıya sokmamak adına, mevcut rezerve ilave olarak yer altı kuyu suları planlı şekilde devreye alınıyor. Bu arada, kuyu sularının daha sağlıklı hale getirilmesi amacıyla inşaatına başlanan Vakıf Paket İçmesuyu Arıtma Tesisinde çalışmalar hızla devam ediyor. Öte yandan, altyapı yatırımlarıyla merkez ilçelerinde içme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20’ler seviyesine indiren BUSKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlediği ‘Belediye Su Kayıpları Çalıştayı’nda Yozgat ve Kahramanmaraş su ve kanal idareleriyle kardeş kurum oldu.

Yatırımlar devam edecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütünşehir uygulaması ile birlikte BUSKİ’nin de hem sorumluluk alanının hem de yükünün çok arttığını, buna rağmen 17 ilçeyi kapsayan altyapı yatırımlarından taviz vermediklerini söyledi. Avrupa Yatırım Bankası kredili projelerin hızla ilerlediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bunun yanında kendi kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız da kesintisiz devam ediyor. Altyapı yatırımları anlamında 2022 yılı bizim için çok verimli geçti.

Bursa’nın 2060 yılına kadar su sıkıntısı yaşamaması için Çınarcık Barajı’nın devreye alınması için projeler onaylandı, kredi görüşmelerimiz devam ediyor. 2023 yılı içerisinde ihale ve inşaat sürecine geçmeyi planlıyoruz. Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşıyacak yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.