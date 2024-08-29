  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Etimesgut bu afişlerle donatıldı! Erdal Beşikçioğlu hakikaten büyük ‘oyuncuymuş’

MEB'den yabancı dil kararı! 81 ilde uygulanacak!

Yandaşlar bile isyan etti: “Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani”

Uğur Dündar iddia etti! MSB cevap verdi… S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır.

70 yıllık dev şirket iflas etti! Herkesin bildiği marka tarihe karışıyor

Bedavaya dağıttı! Tarlada 1 lira markette 38 lira

Duyurdular: Fenerbahçe ve Ali Koç şok geçirecek! Saatler sonra fenomenler bombayı patlatacak gibi… Bu iş Survivor’da konsey yönetmeye benzemiyor…

Karın ağrıları belli oldu: Galatasaray'da kaos! Aylardır ödenmemiş... Okan Buruk'a...

3 ülke Türkiye'ye karşı birleşti! Tanklar, füzeler, helikopterler, savaş gemileri, uçaklar harekete geçiyor
Gündem Türk İHA'sını vurmuşlardı! Türkiye'den son dakika açıklaması
Gündem

Türk İHA'sını vurmuşlardı! Türkiye'den son dakika açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-08-29 20:09:00 -
Türk İHA'sını vurmuşlardı! Türkiye'den son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ta düşürülen Aksungur İHA ile ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu bildirdi.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük'te yaşanan olayla ilgili Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından açıklama yapıldığını belirtti.

Sözcü Keçeli, "Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu vurgulayan Keçeli, son dönemde terör örgütü PKK’nın Irak’ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos'ta Ankara’da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı"nın bu yaklaşımın ürünü olduğuna işaret etti.

Keçeli, "Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır." ifadesine yer verdi.

Irak tarafının açıklaması

Irak Ortak Operasyonlarından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Kerkük'te bir SİHA'nın düştüğü ifade edilerek, bunun Türk SİHA'sı olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Düşme nedenlerinin ve kazanın koşullarının belirlenmesi amacıyla adli kanıt, hava savunma ve drone operatörlerinden oluşan teknik bir çalışma ekibi oluşturulduğu da bildirilmişti.

Tüm dünya şaşkın! Türkiye TB2 SİHA bağışlamıştı: 5 bin İHA siparişi verdiler
Tüm dünya şaşkın! Türkiye TB2 SİHA bağışlamıştı: 5 bin İHA siparişi verdiler

Teknoloji

Tüm dünya şaşkın! Türkiye TB2 SİHA bağışlamıştı: 5 bin İHA siparişi verdiler

TB2 SİHA'lar ile Rusya'ya direnen Ukrayna'dan Türk düşmanlığı! Çok büyük ayıp ettiler
TB2 SİHA'lar ile Rusya'ya direnen Ukrayna'dan Türk düşmanlığı! Çok büyük ayıp ettiler

Spor

TB2 SİHA'lar ile Rusya'ya direnen Ukrayna'dan Türk düşmanlığı! Çok büyük ayıp ettiler

İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek
İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Ekonomi

İHA ve SİHA'dan sonra müthiş başarı! Tüm Türkiye'yi besleyecek

Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke balistik füze yaptı! Bu da yetmedi füzeyi ateşlediler
Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke balistik füze yaptı! Bu da yetmedi füzeyi ateşlediler

Teknoloji

Türkiye'nin İHA yapmayı öğrettiği ülke balistik füze yaptı! Bu da yetmedi füzeyi ateşlediler

Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk
Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Gündem

Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23