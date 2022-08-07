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Gündem Türk İHA'sı anında tespit etti... Yunanistan yine suçüstü yakalandı
Gündem

Türk İHA'sı anında tespit etti... Yunanistan yine suçüstü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kaçak göçmenlerin bulunduğu botun Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilmesinin insansız hava aracı ile tespit edildiğini ve konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 15:59:00 - 2022-08-07 16:00:29

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA), Ege Denizi'de Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itilmesini görüntüledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi Karaburun batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

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