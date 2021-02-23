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Dünya Türk İHA'larını gören AB harekete geçti! Özel fon ayrıldı
Dünya

Türk İHA'larını gören AB harekete geçti! Özel fon ayrıldı

Türkiye'nin İHA ve SİHA sektöründeki atağını kıskanan AB harekete geçti. AB Komisyonu, yeni İHA satın alımı için özel bütçe ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 13:06:00 -
Türk İHA'larını gören AB harekete geçti! Özel fon ayrıldı

AB Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için hazırladığı "Sivil, Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı" başlılık çalışmasını yayımladı.

Buna göre, AB savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak.

Söz konusu alanlarda yatırımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için araştırma programları arasında uyum ve eşgüdüm sağlanacak.

Ekonomik ve teknolojik fayda sağlayacak savunma ve uzay alanındaki çalışmalar AB fonları ile desteklenecek.

Sivil endüstri araştırmalarının savunma projelerine katkı sağlaması hedeflenecek.

Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek.

AB stratejik ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azaltmak, sınır ötesi iş birliğini teşvik etmek, standardizasyon sağlamak ve yeni değer zincirleri ortaya koymak üzere ana projeler başlatılacak.

Avrupa'nın sivil ve askeri açıdan insansız hava aracı yeteneklerini geliştirmek için gerekenler belirlenecek.

Bu çerçevede, AB insansız hava aracı teknolojileri projesi yürürlüğe konacak.

İnsansız hava aracı alanındaki araştırmalar ve iş birliktelikleri AB fonları ile desteklenecek.

Avrupa’daki sanayi ve savunma şirketleri arasında insansız hava aracı kapasitesini güçlendirecek iş birliktelikleri kurulacak.

Böylece, insansız hava aracı alanında rekabetçi ve bağımsız olunacak.

Ayrıca, uydular kullanılarak yüksek hızda bağlantı sağlayacak AB uzay tabanlı küresel güvenli iletişim sistemi projesi hayata geçirilecek.

AB uzay trafik yönetim sistemi projesi ile de uydular ve yörüngedeki atıklara ilişkin kurallar geliştirilecek.

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