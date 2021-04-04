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Dünya Türk İHA'ları Azerbaycan'da üretilebilir
Dünya

Türk İHA'ları Azerbaycan'da üretilebilir

Ürettiği İnsansız Hava Aracı ile Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyuran Baykar Şirketi'nin, ürünleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nde üretilebilir.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 12:21:00 -
Türk İHA'ları Azerbaycan'da üretilebilir

Münübe Yılmaz

Ürettiği İnsansız Hava Aracı ile Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyuran Baykar Şirketi'nin, ürünleri Azerbaycan Cumhuriyeti’nde üretilebilir. Azeri haber ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Baykar şirketin teknik müdürü olan Selçuk Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde Bakü’ye yaptığı ziyarete işaret ederek, Baykar şirketinin insansız hava aracını Azerbaycan Cumhuriyeti'nde üretilmesi için bir üretim hattını kurma niyetinin olabileceğini aktardı. “Türk Konseyi’nin 2015-2020 stratejisi geliştiriliyor ve Türk dili konuşan ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin kurulması da dahil olmak üzere bu stratejinin önceliklerinden biri” deniliyor ve bu doğrultuda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bir drone üretim merkezinin kurulması bu stratejinin odak noktası olacağı bildiriliyor.” ifadesi kullanılan haberde İHA'ların üretimi için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin seçilmesinin nedeni ise Türk teçhizatının ve silahlarının Orta Asya’ya taşınmasının önündeki engeller olabileceği ifade edildi.

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