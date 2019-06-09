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Türk hokeyinin Avrupa'daki gururu

- Kadınlar Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge 3'te görev yapan Türk hakem Ceren Demirtaş, başarılı yönetimiyle dikkati çekti- Ceren Demirtaş: "Hedefim, üst liglerde de hakemlik yapmak. Önümüzdeki süreçte uluslararası birçok şampiyonada Türk kadın hakemlerin sayısının artacağına inanıyorum"

09 Haziran 2019 Pazar 15:00
Türk hokeyinin Avrupa'daki gururu


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge 3'te görev yapan Türk kadın hakem Ceren Demirtaş, sergilediği başarılı yönetimle dikkati çekti.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Ceren Demirtaş, Ukrayna'da düzenlenen şampiyonada görev aldığı müsabakalardaki başarılı yönetimiyle takdir topladı.

Gösterdiği özveri ve gayretle ön plana çıkan Ceren Demirtaş, yaptığı açıklamada, 2 yıldan bu yana ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev aldığını belirterek, "Hedefim, üst liglerde de hakemlik yapmak. Türkiye, hokeyde önemli bir noktada. Önümüzdeki süreçte uluslararası birçok şampiyonada Türk kadın hakemlerin sayısının artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın kadın hakemlerin sayısını arttırmaya yönelik önemli çalışmaları olduğunun altını çizen Ceren Demirtaş, hakemlik kurslarına giden kadın sayısının çoğalmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Ukrayna Hokey Federasyonu Başkanı Kryzsky Yuriy Yuryevich ise Ceren Demirtaş'ın seçkin hakemler arasında yer aldığını belirtti. Yuryevich, şampiyonada gösterdiği üstün başarılardan dolayı Ceren Demirtaş'ı kutladı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:00
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