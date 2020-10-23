Türk hekimleri yurt dışında da dertlere derman oluyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye son yıllarda yaptığı yatırımlarla sağlık turizminde aranan ülke haline gelirken, Türk hekimleri yurt içindeki görevlerinin yanı sıra yurt dışında gerçekleştirdikleri operasyonlarla şifa dağıtıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen hastaları tedavi eden hekimler, ayrıca farklı ülkelerden gelen doktorlarla bilgi paylaşımında bulunarak onlara eğitim veriyor.

Fedakarca görev yapan hekimler, önceden anlaşma sağladıkları birçok ülkeye giderek hastaları yerinde tedavi ediyor.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, AA muhabirine, Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm projelerinin uygulanmasıyla bu alanda çok önemli mesafe katettiğini söyledi.

Bilgen, Türk hekimlerinin iyi eğitimli olduğu ve Türkiye'nin sağlıkta aranan ülke haline geldiğini vurguladı.

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla uğraştığı bir dönemden geçildiğini hatırlatan Bilgen, "Çok ileri teknolojiye sahip devletlerin bile uğraşamadıklarını görünce biz burada gerçekten vatandaşımızın sağlığını koruyarak yolumuza devam ettik. Sağlık çalışanları çok büyük fedakarlık yaptılar, yoruldular ama bunun karşılığını vatandaşlarımızı koruyarak alıyoruz." dedi.

Bilgen, Türkiye'ye her yıl yurt dışından çok sayıda hastanın geldiğini anlattı.

Salgın nedeniyle kesintiye uğrasa da sağlık turizmi bakımından ülkedeki hastanelerin hareketlendiğini gözlemlediklerine değinen Bilgen, "Bu da sağlık turizmi adına gerçekten sevindirici. Sağlık turizminin birçok bileşeni var. Hastanemize yurt dışından eğitim amaçlı gelen doktorlar var. Sadece bizim hastanemiz kurulduğundan bu yana 350'nin üzerinde yurt dışından doktor geldi." bilgisini paylaştı.

- "Ülkelerine gidince Türkiye'ye hasta gönderiyorlar"

Prof. Dr. Bilgen, yurt dışından doktorlara eğitim vermenin de sağlık turizminin parçası olduğunu dile getirdi.

Eğitim alan uzmanların, kendilerinin güzel işler yaptığını görüp ülkelerine gittikten sonra Türkiye'ye hasta gönderdiğini dile getiren Bilgen, "Büyük hastanelerimiz, özel ya da devlet hastanelerimizde görevli hekim arkadaşlarımızın yurt dışından doktorların eğitimi konusunda yardımcı olmaları çok önemli. Bu, işin temeline yaklaşım. Hastaların gelmesini sağlayan aracı kuruluşlar var ama bir bütün olarak eğitim meselesini de eklersek sağlık turizminde geldiğimiz yolu daha emin adımlarla katedeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgen, Türk hekimlerin son dönemde yurt dışındaki hastaların ayağına da gittiğini belirtti.

Hastane olarak yaptıkları iş birliklerine ilişkin bilgi veren Bilgen, şunları kaydetti:

"Irak hükümetiyle anlaşma yaptık. Özellikle ortopedi alanında Türkiye'de seçilen 3 hastaneden biriyiz. Önümüzdeki günlerde artroplasti, omurga, çocuk ortopedi cerrahisi vakalarının tedavilerini yapacağız. Bize filmleri gönderiyorlar, değerlendiriyoruz. Planımızı yaptık, ameliyatlarımızı orada gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra Libya, Azerbaycan gibi ülkelere gittik. Gittiğimiz ülkelerde sadece hasta tedavi etmiyoruz, buradaki yenilikleri oradaki sağlıkçılara anlatıyoruz. Hedefimiz sadece ameliyat yapmak değil, oradaki insanlara bilgilerimizi de aktarmak."

Bilgen, sağlık turizminde Türkiye'nin öneminin giderek arttığına dikkati çekti.

Kovid-19 salgını sona erdiğinde sağlık turizminde daha çok mesafe alınacağına inandığını ifade eden Bilgen, "Biz bu işe yeni başladık ama çok önceden başlamış ülkelerin önüne geçiyoruz. Bu çok iyi bir şey. Sağlık işiyle uğraşan personellerimizin hepsi bu konuda yeterli bilgi düzeyine sahip. Bunları herkesin sağlığı için aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.