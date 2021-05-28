Türk hayırsever, İsrail saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli babaya takılarını bağışladı
Türk hayırsever, İsrail saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli babaya takılarını bağışladı.
İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Muhammed el-Hadidi (solda), Türk hayırseverin bağışını teslim aldı. Filistinli Hadidi, ismini açıklamak istemeyen bir hayırseverin takılarını satarak kendisine yolladığı parayı Türkiye'den bir yardım kuruluşu vasıtasıyla aldı.