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Dünya

Türk hayırsever, İsrail saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli babaya takılarını bağışladı

Türk hayırsever, İsrail saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli babaya takılarını bağışladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 00:59:00 -
Türk hayırsever, İsrail saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli babaya takılarını bağışladı

İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Muhammed el-Hadidi (solda), Türk hayırseverin bağışını teslim aldı. Filistinli Hadidi, ismini açıklamak istemeyen bir hayırseverin takılarını satarak kendisine yolladığı parayı Türkiye'den bir yardım kuruluşu vasıtasıyla aldı.

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