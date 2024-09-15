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Gündem Türk havayolları uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı
Gündem

Türk havayolları uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 22:36:00 - 2024-09-15 22:45:17

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçağa binen bir yolcu kendisinin 10 bin TL'ye yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek bağırmaya başladı. Kabin memurlarına da hakaret ve küfür eden adamı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu polise "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söyledi.

THY uçağı İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı. Uçağa binen B. G isimli yolcu bağırmaya başladı.

Olay çıkartan yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını iddia etti. Diğer yolcu ile yan yana oturmayacağını söyleyerek kabin memurlarına hakaret ve küfür etti. İhbar üzerine uçağa gelen polis memurlarına da yolcuğu sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söyledi.

Yolcu uçaktan indirildi. Uçaktan inen şahıs çevreye rahatsızlık vermeye devam ettiğinden para cezası uygulandı. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından ailesine teslim edildi.

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Yorumlar

Alp

Adam haklı arada fiyat uçurumu var mâlesef. Üstelik fabrikası da var. Ancak THY her anı en iyi şekilde değerlendiriyor yani... Son saatlerin biletlerini iyi ...

Şimdi bunu 10 tane fabrikasına maliye

Ne güzel bir adalet olurdu Bir defterleri incelesin
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