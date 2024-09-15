Türk havayolları uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı

THY uçağı İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı. Uçağa binen B. G isimli yolcu bağırmaya başladı.

Olay çıkartan yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını iddia etti. Diğer yolcu ile yan yana oturmayacağını söyleyerek kabin memurlarına hakaret ve küfür etti. İhbar üzerine uçağa gelen polis memurlarına da yolcuğu sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söyledi.

Yolcu uçaktan indirildi. Uçaktan inen şahıs çevreye rahatsızlık vermeye devam ettiğinden para cezası uygulandı. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından ailesine teslim edildi.