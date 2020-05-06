Türk Hava Yolları’ndan normalleşme için yeni uçuş planlaması

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle iç ve dış hat olmak üzere tüm tarifeli yolcu seferlerini durduran Türk Hava Yolları(THY), Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağını yaptı. Bu kapsamda Haziran’da iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, yine aynı ayda dış hatlarda 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında iç hat uçuşlarını 20 Mayıs dış hat uçuşlarını ise 28’a Mayıs’a kadar durdurduğunu açıklamıştı. THY’nin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı ise hazırlandı. Edinilen bilgiye göre, İç hat uçuşlarına Haziran’da başlamayı hedefleyen THY, dış hat seferlerini ise kademeli olarak gerçekleştirecek.

Haziran’da 19 ülkeye 75 frekans uçuş

Üç aylık yaz dönemini kapsayan periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. THY yurt dışında Kanada’da Toronto, Kazakistan’da Almatı, Afganistan’da Kabil, Japonya’da Tokyo, Çin’de Şanghay, Güney Kore’de Seul, Singapur, Danimarka’da Kopenhag, İsveç’te Stockholm, Norveç’te Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya’da Viyana, Hollanda’da Amsterdam, Belçika’da Brüksel, Beyaz Rusya’da Minsk, Gürcistan’da Tiflis, Lübnan’da Beyrut, Kuveyt ve İsrail’de Tel-Aviv seferlerini icra edecek.

Hedef Temmuz ve Ağustos aylarında uçuş sayısını artırmak

Yine Türk Hava Yolları Haziran ayında yurt içinde tüm meydanlara uçulmaya devam edilmesi ve ilk etapta planlı seferlerin yüzde 60 oranında icra edilmesi planlanıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında ise uçuşların arttırılması hedefleniyor. THY, Temmuz’da 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, Ağustos’ta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyor.