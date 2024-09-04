Türk Hava Yolları özelleştirilecek mi? Bakan Uraloğlu cevapladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları ya da Ajet’in özelleştirilmesi gibi bir gündemlerinin olmadığını söyledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki raylı sistem ihalesinin bu yıl yapılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi üzerinde de çalışıldığını belirtti. Bloomberg’e konuşan Uraloğlu, Ajet’in THY bünyesinden ayrılmasının, şirketin daha rekabetçi bir yapıya sahip olması için gerçekleştirildiğini söyledi.

Uraloğlu, “THY zaten dünyada marka. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı, gerçekten çok çok kıymetli. THY ile ilgili hiçbirimizin bir soru işareti yok. Çok net söylüyorum. Ajet’in THY’den ayrılması, yeni bir kamu şirketi haline gelmesi ise ‘low cost’ dediğimiz alt seviyedeki rekabet gücünü artırarak büyümesi noktasında alınmış olan bir karardır. Onun da satılmasıyla ilgili bir gündem yok. Şu an Türkiye’nin bizim bakanlığımızın gündeminde çok net bir şekilde olmadığını söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

Basra Körfezi’nden Türkiye’ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi’nin Avrupa’ya bağlantısı konusunda önem taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde inşa edilecek raylı sistemle ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Körfez tarafından bunun finanse edilmesi ile ilgili bazı teklifler gelmişti. Onları konuşuyoruz. Ama çok rahatlıkla şunu söyleyeyim bizim özellikle demiryolu projelerimize, yani neredeyse hangisi olursa olsun, gerek Dünya Bankası, gerek Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası, gerekse de Asya Yatırım Bankası’ndan hem bu kurumsal kredileri bulabiliyoruz hem de finans kurumlarından kredi bulabiliyoruz. Kredi vermeye hazırlar. Sadece konuşacağımız kredinin şartları, ülkemiz için doğru olan şartlar olsun istiyoruz. Pahalı kredi olsun istemiyoruz. Ödeme dilimlerinden tutun da faiz oranlarına kadar. Ama bir problem olacağını düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, projenin ihalesinin önümüzdeki aylarda yapılabileceğini söylerken, “hedef bu yıl ihalesini yapmak” diye ekledi. Bakan Uraloğlu, Türk Telekom’da Şubat 2026’da sona erecek olan imtiyaz sözleşmesinin 2024’te yenilenmesinin planlandığını, Türkiye Varlık Fonu ve Hazine ile süreci yürüttüklerini anlattı.

Sürenin 25 yıl olup olmayacağı sorusuna da Bakan Uraloğlu, “Bunu şöyle düşünelim. Şirketler süre ne kadar uzun olursa o kadar iyi olduğunu söylüyorlar. Niye? Çünkü daha iyi yatırım planlaması yapabilme adına ve şeyin de şirketin de değerinin bu anlamda yükselmesi adına. Öbür taraftan da biz şunu asla gözden kaçıralım istemiyoruz. Yani biz buradan Hazine’ye doğrudan ne alacağız? Yani uzun süre olursa daha fazlasını almış olacağız, onu hesap ediyoruz ve bir optimizasyon sağlayarak inşallah yürütmüş olacağız” diye konuştu. Uraloğlu diğer GSM operatörleriyle ilgili sürecin de 2026 yılı başına kadar 5G’ye geçişin ardından takvimlendirileceğini duyurdu.