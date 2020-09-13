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Spor Türk Hava Yolları, Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyon oldu
Spor

Türk Hava Yolları, Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyon oldu

Finalin ikinci maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı 3-1 yenen Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:34:43 -
Türk Hava Yolları, Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyon oldu

Salon: Sportska

Hakemler: Dejan Rogic (Sırbistan), Stanislava Simici (Sırbistan)

Zeleznicar: Miroslavljevic, Kutlesic, Perovic, Batinic, Savic, Rajlic, (Ivanovic, Markovic, Mitrovic, Rankovic)

Türk Hava Yolları: Rishel, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Santana, Özge Nur Çetiner, Carlini, (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Büşra Şahin)

Setler: 25-17, 17-25, 22-25, 15-25

Süre: 98 dakika (24, 24, 29, 21)

ANKARA (AA) - Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinin ikinci maçında Sırbistan'ın Zeleznicar takımını 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Finalin ilk maçında da rakibini aynı skorla mağlup eden Türk Hava Yolları, "Balkan Şampiyonu" unvanıyla CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası 16'lı final turunda Hırvatistan'ın OK Kastela takımı ile karşılaşacak.

Turda ilk maçlar 10-12 Kasım, rövanş müsabakaları ise 24-26 Kasım'da oynanacak.

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