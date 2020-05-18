Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda transfer

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, ABD'li milli oyuncu Lauren Carlini'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'da forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu ile gelecek sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Carlini, kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamasında, "Türk Hava Yolları'nın bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Bence ekibimiz bu sezon çok güçlü olacak. Takım arkadaşlarımla buluşmayı ve herkesle çalışmayı dört gözle bekliyorum. İstanbul muhteşem bir şehir. Keşfetmek ve takımla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.