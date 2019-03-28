Türk Hava Yolları, Fenerbahçe’yi mağlup etti Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final ikinci müsabakasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe’yi 3-2 yendi ve seriyi 1-1’e getirdi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final ikinci müsabakasında Türk Hava Yolları, Fenerbahçe’yi 3-2 yendi ve seriyi 1-1’e getirdi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, 2018-2019 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final etabı ikinci maçında TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-17, 18-25, 25-16, 25-20 ve 13-15’lik setlerle 3-0 THY kazandı. İlk maçı sarı-lacivertliler kazanırken, seri böylece 1-1’e geldi. Çeyrek final etabının üçüncü karşılaşmasını alan taraf yarı finale yükselecek.

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