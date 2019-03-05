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Türk Hava Yolları, 2018 yılına gelirini yüzde 58 arttırdı

THY, 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

05 Mart 2019 Salı 09:56
Türk Hava Yolları, 2018 yılına gelirini yüzde 58 arttırdı

THY, 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

 

Türk Hava Yolları, 2018 yılına ilişkin mali rakamları açıkladı. Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada; 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi. Gelirini yüzde 58 artırarak 4 milyar TL net kâr açıklayan şirket, son çeyrekte ise yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etti. THY, yıllık satış gelirini de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırarak 12,9 milyar dolara ulaştırdı.

 

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede; "Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak 2018 yılında 1 milyar 191 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdik. Hem yolcu hem de kargo gelirini önemli ölçüde arttırmayı başardık. 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde ettik" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:56
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