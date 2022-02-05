Türk Hava Kuvvetleri'ne yeni uçak! Tarih belli oldu

Türkiye ile Pakistan arasında 2016 yılında, 52 adet PAC MFI-395 Super Mushshak Eğitim Uçağı tedarikine yönelik mutabakat imzalanmıştı. Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Super Mushshak uçaklarının montaj ve test faaliyetlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl, "21-6462" kuyruk numarasına sahip ilk Türk Super Mushshak uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiği öğrenilmişti. Son olarak ise “21-001” kuyruk numarasına sahip Türk Hava Kuvvetleri boyamalı Super Mushshak uçağı, uçuş esnasında görüntülendi. Bu uçağın, Türkiye’ye teslim edilecek ilk uçak olduğu tahmin ediliyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından Pakistan kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Pakistan, Türkiye’ye yönelik ilk parti MFI-395 Super Mushshak Eğitim Uçağı teslimatını bu yılın ikinci yarısında gerçekleştirecek. PAC tarafından şu ana kadar 20 adete yakın uçağın üretildiği öğrenildi.

Super Mushak ile eğitime başlayan pilotların, sırasıyla KT-1T – envantere girdiği zaman HÜRKUŞ-B – ve T-38 uçakları – envantere girdiği zaman HÜRJET – ile eğitim faaliyetlerine devam etmeleri bekleniyor. Bu uçaklarda eğitim faaliyetlerini tamamlayan pilotlar, F-16 Fighting Falcon veyahut F-4E 2020 Terminatör platformlarına geçiş yapacaklar.

Pakistan, son 3-4 yıllık zaman dilimi içerisinde; Agosta 90B Denizaltı Modernizasyonu, 4 adet MİLGEM Korveti tedariki ve 30 adet T129 ATAK Taarruz Helikopteri tedariki gibi mega savunma tedarik projelerinde Türkiye’yi tercih etmişti.

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