Türk halkı en çok ona yatırım yapıyor! Ortaya çıktı
Araştırma şirketi Areda Survey'in yaptığı ankette Türk halkının yüzde 42,'u bugün bir yatırım yapması halinde en çok altını tercih ediyor.
Araştırma şirketi Areda Survey, 1100 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma kapsamında katılımcılara, “Bugün yatırım yapacak olsanız hangisine yatırım yaparsınız?” sorusunu yöneltti. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 42,9’luk kısmı altına yatırım yapacağını ifade ederken, bu cevabı verenlerin yüzde 45,9’unu kadınlar, yüzde 42,2’sini ise erkekler oluşturdu.
Nisan 2021 tarihinde yapılan benzer araştırmada katılımcıların yatırım tercih oranları ise şu şekildeydi:
“Yüzde 57,4 altın, yüzde 26,9 gayrimenkul, yüzde 8,2 döviz, yüzde 4,3 borsa, yüzde 1,7 faiz ve son olarak yüzde 1,6 kripto para.”