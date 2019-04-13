Türk hakem, Kadınlar Avrupa Ligi finalinde görev alacak - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın UMMC Ekaterinburg ile Dinamo Kursk arasında oynanacak Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında, Türk hakem Özlem Yalman başhakem olarak görev yapacak



İSTANBUL (AA) - FIBA kokartlı Türk hakem Özlem Yalman, yarın Rus temsilcileri UMMC Ekaterinburg ile Dinamo Kursk arasında oynanacak FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde başhakem olarak görev yapacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Sopron şehrinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonun şampiyonluk maçında Türk hakemin de düdük çalacağı ifade edildi. Başhakem Özlem Yalman'ın yardımcılıklarını ise Slovenya'dan Boris Krejic ile Yunanistan'dan Vasiliki Tsaroucha'nın üstleneceği aktarıldı. Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanacak final maçı, TSİ 21.30'da başlayacak.

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