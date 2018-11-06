Türk Hackerlerdan İsrail'e büyük darbe

yeniakit.com.tr özel haber Türk Hacker'lar Türkiye ve İslam düşmanlarına yönelik ses getiren eylemlerine devam ediyor. Son olarak Türk hacker grubu 'TURKWEB' işgalci İsrail Üniversitesi'nin internet sitesini çökertti.

Sitenin açıklarından rahat bir şekilde faydalanan TURKWEB, üniversiteye ait önemli bilgi ve dokümanlar ele geçirdi.