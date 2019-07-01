Türk hackerlardan Yunan borsasına büyük darbe! Kepenkleri indirdiler Yunanistan Başbakanı Çipras başta olmak üzere Türkiye'ye karşı tehditlerde bulunan Yunanistan'a Türk hack grubu Anka Neferler Tim'den ağır darbe geldi. Türk hackerlar dün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı resmi sitesini erişime kapatırken bugün de Atina Borsası'na kilit vurdu!

yeniakit.com.tr Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine tepki gösteren Yunanistan'ın tehditlerde bulunmasının ardından Türk hackerlar harekete geçti. Türk hacker gruplarından Anka Neferler Tim, son yaptığı siber operasyon ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Atina Borsası'nın resmi internet sitesini çökertti. "İşlem mişlem yok" Sitenin gün boyu kapalı kalması dikkat çekerken Anka Neferler Tim, "Türkiye'yi Doğu Akdeniz konusunda tehdit eden Yunanistan'ın Atina Borsası sitesini erişime kapattık. Biz izin verene kadar işlem mişlem yok" açıklamasında bulundu. Anka Neferler Tim, Türkiye'ye karşı "Yunan ordusu hazır" gibi tehditlerin sökmeyeceğini belirterek siber operasyonlarına devam edeceği bildirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sitesini de kapattılar Anka Neferler Tim, dün de gün boyu Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesini erişime kapattı.

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