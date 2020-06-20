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Gündem

Türk hackerlardan Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan'a siber operasyon!

Yunanistan Savunma Bakanlığı'na siber operasyon düzenleyen Aslan Neferler Tim, Yunan Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesini saatlerce erişime kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:41:00 -
Türk hackerlardan Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan'a siber operasyon!

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'a bir tepki de Türk hackerlardan geldi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'na siber operasyon düzenleyen Aslan Neferler Tim, gün boyu bakanlığın sitesini erişime kapattı. 

Aslan Neferler Tim, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Durmadan tehditler savuran Yunanistan! Bak her sistemin bizim merhametimize muhtaç... Yunanistan Savunma Bakanlığı down.." ifadeleriyle resmi siteyi erişime kapattığını duyurdu.

Öte yandan siteye girmek isteyen internet kullanıcıları tarafından erişimin hala olmadığı görüldü.

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Yorumlar

Ali

Allah yar ve yardimciniz olsun dosta düsmana kim oldugumuzu gösterdiniz
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