Türk hackerlardan İzlanda'ya Osmanlı tokadı!

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İzlanda'da A Milli Takım'ın yaşadığı saygısızlık büyük tepki çekti. Maç için Konya'dan İzlanda'daki Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi ve valizleri didik didik arandı. Emre Belözoğlu'na ise mikrofon diye tuvalet fırçası tutulması bardağı taşırdı.

Türk hackerlar sessiz kalmadı

İzlanda'daki skandallara sessiz kalmayan Türk hacker grubu Anka Neferler Tim, İzlanda sitelerini hedef aldı.

Anka Neferler Tim, Millilerin saatlerce bekletildiği Keflavik Havalimanı'nın resmi sitesini erişime kapattı. Site, saatlerce erişime kapatıldı.

500 bin kişilik siber ordu ile saldıracaklar

Ayyıldız Tim de İzlanda'ya karşı 500 bin kişilik siber ordusuyla hazır olduğunu duyurdu. Milli Takım'a karşı herhangi bir saldırı ve hakarette siber savaş açacağını ifade eden Ayyıldız Tim, saldırı hedeflerinin belirlendiğini ve İzlanda'yı siber ablukaya alacaklarını belirtti.