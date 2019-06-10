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Türk hackerlardan İzlanda'ya Osmanlı tokadı!

İzlanda'da A Milli Futbol Takımımız'a yapılan saygısız ve küstah tavırlara Türk hackerlar sessiz kalmadı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:59
Türk hackerlardan İzlanda'ya Osmanlı tokadı!

 yeniakit.com.tr  Özel 

İzlanda'da A Milli Takım'ın yaşadığı saygısızlık büyük tepki çekti. Maç için Konya'dan İzlanda'daki Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi ve valizleri didik didik arandı. Emre Belözoğlu'na ise mikrofon diye tuvalet fırçası tutulması bardağı taşırdı.

Türk hackerlar sessiz kalmadı

İzlanda'daki skandallara sessiz kalmayan Türk hacker grubu Anka Neferler Tim, İzlanda sitelerini hedef aldı.

Anka Neferler Tim, Millilerin saatlerce bekletildiği Keflavik Havalimanı'nın resmi sitesini erişime kapattı. Site, saatlerce erişime kapatıldı.

500 bin kişilik siber ordu ile saldıracaklar

Ayyıldız Tim de İzlanda'ya karşı 500 bin kişilik siber ordusuyla hazır olduğunu duyurdu. Milli Takım'a karşı herhangi bir saldırı ve hakarette siber savaş açacağını ifade eden Ayyıldız Tim, saldırı hedeflerinin belirlendiğini ve İzlanda'yı siber ablukaya alacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:59
  1. Konya
  2. Keflavik Havalimanı
  3. Anka Neferler Tim
  4. İzlanda
  5. Türk hackerlar
  6. A Milli Takım
  7. Ayyıldız Tim

YORUM YAZ

  • iskenderiskender9 dk önce
    Ha şöyle kafirin anladığı dil bu işte *****!Elinize kolunuza sağlık,indirin daha derine,cehenneme *****♡☆
  • İs-hakİs-hak16 dk önce
    allah razıolsun sizlerden aslanlarım iyiki varsınız bileğinize yüreğinize sağlık sağolun varolun
  • AliAli18 dk önce
    Helal olsun Size Türkiyedeki izlandacilarin siteleride ayni sekilde hacklenmeli saygilar

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