Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."
Terör tutuklusu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e Türk hacker grubu Anka Neferler Tim'den tepki geldi. Türk hackerlar AİHM'in sitesini erişime kapattı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017'de gündeme aldığı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili skandal bir karar verdi.
Terör tutuklusunu kollayan AİHM’in gerekçeli kararında, Kasım 2018'de olduğu gibi, Demirtaş'ın tutukluluğu için öne sürülen gerekçelerin yetersiz olduğuna hükmedildi.
Demirtaş’ın hukuki değil, siyasi gerekçelerle tutuklu olduğunu iddia eden AİHM, seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine de hükmetti
Türk hackerlar AİHM'in sitesini erişime kapattı
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadının HDP'nin eşbaşkanı olduğu süre içerisinde 6-7-8 Ekim provokasyonları nedeniyle Doğu Anadolu'da kaos çıkaran Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e Türk hacker grubundan tepki geldi.
AİHM'in sitesini erişime kapatan ve sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Anka Neferler Tim, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sitesi saldırılarımız sonucu erişime kapatılmıştır. Özür açıklaması yapana kadar siteyi açmıyoruz!" ifadesinde bulundu.