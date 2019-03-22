Türk hackerlardan ABD ve darbeci Sisi'ye büyük şok! ABD'li askerlerin bilgilerini ele geçirdiler
Türk hacker grubu ANKA Neferler, darbeci Sisi'ye tepki olarak siber operasyon düzenledi. Mısır üniversitelerinin sunucularına erişen Türk hackerlar, birçok belgeye ulaşırken, Mısırlılara darbeci Sisi aleyhinde tepki e-postaları attı. Ayrıca Türkiye'ye tehditlerde bulunan ABD'yi 'es' geçmeyen hackerlar, ABD'li komutan ve askerlerin bilgilerine ve önemli dökümanlara ulaştı.22 Mart 2019 Cuma 01:55
yeniakit.com.tr
Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin masum Müslümanların idamlarına tepki için siber operasyon düzenleyen ANKA Neferler hacker grubu, Kahire Alman Üniversitesi'nin sunucularına sızdı. Paneldeki verileri ele geçiren Türk hackerlar, sunucudan öğrencilere ve akademisyenlere e-posta atarak tepkilerini dile getirdi. Ayrıca Türkiye'yi S-400, F-35 ve terör örgütü YPG/PKK üzerinden tehdit eden ABD'ye sanal alemde dersini veren Türk hackerlar, ABD'li askerlerin kişisel bilgilerine ve önemli dökümanlara ulaştı.
Mısır üniversitelerinin sunucularına sızdılar
Mısır üniversitelerinin bazı sunucularına eriştiği de öğrenilen ANKA Neferler, Kahire Alman Üniversitesi'nden Mısırlıların e-postalarına,"Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetlerinin ülkede demokratik olmayan yollarla masum Müslüman kardeşlerimizin canına ve huzuruna kastetmiştir. Bizde Türk Siber Savaşcıları olarak varlığımızı belli etmek için Mısır'ın en önemli devlet üniversitelerinin serverlarındaki tüm bilgileri çekip üniversiteye ait mail sisteminden tüm personele ve öğrencilere mesaj bıraktık" mesajı bıraktı.
Amerikalı askerlerin verilerini ele geçirdiler
Öte yandan ANKA Neferler, Türkiye'yi terör örgütü YPG/PKK, F-35 ve S-400 üzerinden tehdit eden ABD'ye de siber operasyon düzenledi. Türk hackerlar Amerikalı askerlerin iletişim ve yardımlaşma amacıyla üye olduğu kapsamlı bir sitenin sunucusuna sızdı. Burada birçok ABD'li komutan ve askerin verilerini ele geçiren Türk hackerlar, görev yerleri de dahil önemli dökümanlara ulaştı.
İşte o verilerden bazıları:
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