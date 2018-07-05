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Türk hackerlar Yunanistan'ı vurdu!

Türk hackerlar darbecilere kucak açan Yunanistan'ı hedef aldı. Hackerlar Yunanistan Cumhurbaşkanlığı sitesini erişime kapattı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 23:52
Türk hackerlar Yunanistan'ı vurdu!

YENİAKİT.COM.TR - 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Türkiye'den askeri helikopterle kaçan 8 darbeciye Yunanistan kucak açtı. Son olarak Yunanistan’da İkinci Derece İltica Komisyonu'nun 8 darbeciden Uğur Uçan'a siyasi sığınma hakkı vermesi Türkiye'den büyük tepki çekti.

Türkiye'ye yönelik bu tutumuna sessiz kalmayan Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Yunanistan'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından saldırıyı duyuran Aslan Neferler Tim, Yunan Cumhurbaşkanlığı resmi sitesini erişime kapattı.

İşte Yunanistan Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinin son hali:

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 23:52
  1. Yunanistan
  2. Uğur Uçan
  3. Aslan Neferler Tim
  4. Türk hacker grubu
  5. Yunan Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi
  6. Türk hackerlar

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