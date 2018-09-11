Türk hackerlar darbeci Sisi'yi hoplattı! Mısır Haber Ajansı MENA hacklendi

Kan emici diktatör darbeci Sisi yönetiminde mazlumlara zulüm üstüne zulüm uygulayan Mısır'ın resmi haber ajansı MENA, haksızlıklara asla boyun eğmeyen Türk hackerlar tarafından hacklendi. Ajansın web sayfasına girenler, Türk hackerların yazmış olduğu mesajla karşılaştı. Bunun üzerine Sisi yönetimi çözümü, siteye girişleri yasaklamakta buldu.

İşte o anlamlı mesaj...

'İnsanlara farklı düşünceleri yüzünden zulmediyorsunuz. Dar ağaçlarını hazırlıyorsunuz. Bizim hak davadan vazgeçeceğimizi mi sandınız? Zalimlerin varacağı yer elbette cehennemdir.

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!'