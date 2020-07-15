Türk hackerlar Azerbaycan için harekete geçti
Ermenistan'la yaşanan çatışmada Azerbaycan'a destek veren Türk hackerlar, Ermenistan Parlamentosu'nun internet sitesini erişime kapattı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan grup, "Ermenistan'a cehennemi yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk hackerlar, Ermenistan'a karşı kardeş ülke Azerbaycan'a destek vermek için harekete geçti.
Türkiye, günlerdir çatışmalar yaşadığı ve ağır kayıplar verdirttiği Ermenistan karşısında Azerbaycan'a tam desteğini iletirken, Türk hackerlar da konuya ilgisiz kalmayarak sanal ortamda destek verdi.
Önce Savunma Bakanlığı sonra Parlamento
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan "Aslan Neferler" isimli grup, dün Ermenistan Savunma Bakanlığının internet sitesini 8 saatliğine erişime kapattıklarını ve bugün de Ermenistan Parlamentosu'nun internet sitesini erişime kapattıklarını duyurdu.
"Ermenistan'a cehennemi yaşatıyoruz"
Azerbaycan'ın yalnız olmadığını belirten grup, "Ermenistan'a cehennemi yaşatıyoruz" diyerek kardeş ülkenin cephede verdiği mücadeleye sanal ortamdan tam destek sağlıyor.
İşte Türk hacker grubunun o paylaşımı: