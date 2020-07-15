  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türk hackerlar Azerbaycan için harekete geçti

Ermenistan'la yaşanan çatışmada Azerbaycan'a destek veren Türk hackerlar, Ermenistan Parlamentosu'nun internet sitesini erişime kapattı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan grup, "Ermenistan'a cehennemi yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:35:00 -
Türk hackerlar Azerbaycan için harekete geçti

Türk hackerlar, Ermenistan'a karşı kardeş ülke Azerbaycan'a destek vermek için harekete geçti.

Türkiye, günlerdir çatışmalar yaşadığı ve ağır kayıplar verdirttiği Ermenistan karşısında Azerbaycan'a tam desteğini iletirken, Türk hackerlar da konuya ilgisiz kalmayarak sanal ortamda destek verdi.

Önce Savunma Bakanlığı sonra Parlamento

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan "Aslan Neferler" isimli grup, dün Ermenistan Savunma Bakanlığının internet sitesini 8 saatliğine erişime kapattıklarını ve bugün de Ermenistan Parlamentosu'nun internet sitesini erişime kapattıklarını duyurdu.

"Ermenistan'a cehennemi yaşatıyoruz"

Azerbaycan'ın yalnız olmadığını belirten grup, "Ermenistan'a cehennemi yaşatıyoruz" diyerek kardeş ülkenin cephede verdiği mücadeleye sanal ortamdan tam destek sağlıyor.

İşte Türk hacker grubunun o paylaşımı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı