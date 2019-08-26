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'Türk gözlem noktasının kuşatıldı' iddiasının ardından Lavrov, Esed'i savundu!

Türkiye'yi tehdit eden Esed rejimini savunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, destekleri ile gerçekleşen Esed rejiminin İdlib'e yönelik askeri operasyonlarının Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini iddia etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:39
'Türk gözlem noktasının kuşatıldı' iddiasının ardından Lavrov, Esed'i savundu!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, destekleri ile gerçekleşen Suriye rejiminin İdlib'e yönelik askeri operasyonlarının Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

Putin de 'kaygılı'ymış

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki kaygısını anlıyor ama Putin de muhaliflerin artan saldırılarından kaygılı" denildi.

Erdoğan, Putin ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü meslektaşı Vladimir Putin'i telefonla arayarak Suriye'nin kuzeybatısındaki operasyonların insani krize yol açtığını ve milli güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

'Türk gözlem noktası kuşatıldı' iddiası!

Fransız Haber Ajansı AFP ise Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırarak, Esed rejimi militanlarının ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve Hama arasında yer alan Türkiye'ye ait Morek gözlem noktasını kuşattığını iddia etmişti.

Çatışmasız bölgede katliama devam ediyorlar

İnsan Hakları için Suriye Ağı, Nisan ayından beri devam eden Rusya ve Esed yönetimi saldırılarında 196'sı çocuk 843 sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Kaynak: Euronews

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:39
  1. Sergei Lavrov
  2. İdlib
  3. Putin
  4. Türk gözlem noktası

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