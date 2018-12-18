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Türk gıda devi konkordato ilan etti

2 yıl önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine geçen ancak bir müddet sonra tekrara sahiplerine iade edilen Aynes Gıda konkordato ilan etti.

18 Aralık 2018 Salı 18:14
Türk gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında bulunan ve 2 yıl önce TMSF bünyesine geçen ancak bir müddet sonra sahiplerine iade edilen Aynes Gıda konkordato ilan etti. Aynes Gıda'nın yüksek miktarda tahvil borcunu çeviremediği ileri sürülüyor.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

''Bir süredir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sebeplerle işletmenin bütünlüğünün bozulmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, tüm çalışanların ve diğer paydaşların haklarının korunması, alacaklarına tam ve eksiksiz olarak kavuşmalarını temin etmek amacıyla Acıpayam Asli Hukuk Mahkemesi'nin 2018/662 esas sayısı ile konkordato talebinde bulunmuş olup, ilgili mahkemece yapılan inceleme sonrasında İcra İflas Kanunu'nun 287'inci maddesi gereğince şirketimizin 3 aylık süre ile hakkında yapılacak tüm takip işlemlerini durdurmasına yönelik tedbir kararı vermiş bulunmaktadır.''

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:14
  1. Türkiye
  2. İcra İflas Kanunu
  3. Aynes Gıda
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