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Türk gıda devi iflas etti! Bir devir daha sona erdi

Türkiye'de gıda sektörünün öncü firmalarından Çıtır Usta Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nisan ayında ilan ettiği konkordatonun ardından daha fazla dayanamadı ve Bakırköy Asliye Ticaret mahkemesinin verdiği karar gereğince iflas etti.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:03
Türk gıda devi iflas etti! Bir devir daha sona erdi

Konkordato sistemine ilk başvuran şirketlerden olan pide ve kebap restoranları zinciri Çıtır Usta iflas etti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin aldığı karar gereğince 30 Kasım 2018'de iflasına karar verildiği ortaya çıkan Çıtır Usta'nın tasfiye işlemlerine başlandı.

2003 yılında Atilla Külekçioğlu tarafından kurulan şirket, 3 ülkede ve 25 şehirde 75'in üzerinde restoranla hizmet veriyordu. Temmuz ayında Bloomberg HT'denCeren Dilekçi'ye konuşan Çıtır Usta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Külekçioğlu, kendilerini en çok dolar veya euro üzerinden alınan AVM kiralarının zorladığını kaydederek şöyle demişti:

"AVM kiralarının euro ve dolar üzerinden fahiş fiyatlarla artması, yarı mamul hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artış bizi zorladı. 2016 yılında hafif sıkıntıya düştük. Bu sıkıntıyı özkaynaklarımızla aşmaya çalıştık. Bankalara hiçbir kredi borcumuz yok. Özkaynaklarımızla çeviremeyince 2017 yılı sonlarında sıkıntı yaşadık. 3-4 tane çeki zamanında ödeyemeyince mamul tedarik edemeyerek bu yolu seçmek mecburiyetinde kaldık."

Alacakları hala tahsil edemediler

Külekçioğlu, 2016 yılından beri gelen 2,5 milyon TL üzerinde şüpheli alacağını hala tahsil edemediğini de belirtmişti. 4 ayda 3.5-4 milyon TL gibi bir borcu yapılandırdıklarını bildiren Külekçioğlu, yapılandırılması gereken 7.5-8 milyon TL daha kaldığının altını çizmişti.

29 Mart’ta mahkemeye konkordato için başvuran Çıtır Usta, nisan ayında şirkete yönelik hacizlere karşı geçici mühlet kararı almış ve üç kişilik komiser heyetinin denetiminde faaliyetlerini sürdürüyordu.

2003 yılında İstanbul Bakırköy Galleria AVM'de ilk restoranını açan Çıtır Usta, kısa süre içinde İstanbul´dan başlayarak Türkiye'ye yayılmış ve yurtdışına açılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:03
  1. İstanbul
  2. Çıtır Usta Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  3. Çıtır Usta iflas etti
  4. Çıtır Usta
  5. iflas
  6. konkordato

YORUM YAZ

  • hakhak22 dk önce
    hamdolsun ekonomi uçuyor .reiz öyle diyor.
  • koraykoray22 dk önce
    Kim, hangi ekonomik kriz, amma atip tutuyorsunuz yav..Her yer gulluk gulistanlik, nerde kriz, hani???Yalancilar.. Birileri bizim ekonomimizle oynuyor,kesinlikle birader, apacik...
  • ERSOY ERSOY 55 dk önce
    Medyaya yansimayan irili ufakli bir suru iflas eden sirket ve esnafvar benimanlayamadigim hala hicbirsey yok gibihayatitospembe gostermeleri yokistebunaşaşıyorum iktidar sizesesleniyorumsizhangiulkedeyaşıyorsunuz da buncasıkıntılarıgörmüyorsunuz
  • ErcanErcan1 sa önce
    Bu yeni sistem hakikaten memleketi uçuruyor, ...
  • DeryaDerya1 sa önce
    ... sanki iflası bekleniyormuşta ,gerçekleşmiş gibi
  • veliveli2 sa önce
    gıda devi.... 
  • doğru ahmetdoğru ahmet2 sa önce
    O kadar çok iflaslar var ki, Allah herkese yardım etsin. bir çoğu medyaya yansımıyor.

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