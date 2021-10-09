Türk Gençliği Kurultayı ne zaman nerede yapılacak?
Türk Gençliği Kurultayı nerede? Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nın ne zaman nerede gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, Türk Gençliği Kurultayı hangi gün?
Türk Gençliği Kurultayı’nın ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, Türk Gençliği Kurultayı hangi gün nerede yapılacak?
Türk Gençliği Kurultayı ne zaman nerede yapılacak?
? Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı 9 Ekim Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Kurultay sabah erken saatlerde başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gün içerisinde kurultaya katılacak.
Türk Gençliği Büyük Kurultayı’nda Mustafa Yıldızdoğan, Ali Kınık, Osman Öztunç, Behzat Çiçek, Atilla Yılmaz, Zafer İşleyen, Kaya Kuzucu, Alperen Kekilli, Ahmet Öngel, Mahmut Tülek ve Halk oyunu ekibiyle birlikte Turgay Başyayla da sahne alacak.