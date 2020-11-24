Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkilerin ardından çarpıcı ifadeler kullandı.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk ticaret gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkilerle ilgili kritik ifadeler kullandı.
Ağar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"MSB'den ve Dışişlerinden peşpeşe açıklamalar: MSB: Cebren girildi. Çavuşoğlu: Peşini bırakmayacağız. Cevabımızı sahada vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu.
Bu MİSLİYLE MUKABELE: Yerini-zamanını-şeklini-hedefini Türkiye'nin seçeceği MİSİLLEME demek.
Çarşı yine karışacak!"