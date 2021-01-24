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Gündem Türk gemisine yapılan saldırıya dair yeni açıklama! Beklenen yere geldi
Gündem

Türk gemisine yapılan saldırıya dair yeni açıklama! Beklenen yere geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 15:23:00 -
Türk gemisine yapılan saldırıya dair yeni açıklama! Beklenen yere geldi

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'ın, Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşmasını beklediklerini söylemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini açıkladı.

Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

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