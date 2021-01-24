Türk gemisine yapılan saldırıya dair yeni açıklama! Beklenen yere geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini açıkladı.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı konteyner gemisi Mozart'ın, Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşmasını beklediklerini söylemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini açıkladı.
Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.