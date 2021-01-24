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Gündem Türk gemisine saldırıda Fransa'nın parmağı mı var? Başbuğ'dan Çarpıcı açıklamalar
Gündem

Türk gemisine saldırıda Fransa'nın parmağı mı var? Başbuğ'dan Çarpıcı açıklamalar

Gine açıklarında kaçırılan Türk gemisine yönelik korsan saldırısında Fransa'nın parmağı mı var? sorusunu Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 01:26:00 -

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ İstanbul merkezli bir firmanın işletmesinde olan Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisine Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Başbuğ saldırının planlı bir şekilde organize edildiğini ifade ederken bölgede Fransa'nın etkisine vurgu yaptı. Başbuğ ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'da attığı adımların bazı batılı güçleri rahatsız ettiğini hatırlatmakta fayda olduğunu ifade etti.

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