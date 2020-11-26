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Gündem Türk gemisine hukuksuz aramanın ardından Doğu Akdeniz'de dikkat çeken hareketlilik
Gündem

Türk gemisine hukuksuz aramanın ardından Doğu Akdeniz'de dikkat çeken hareketlilik

Doğu Akdeniz'de İrini Operasyonu kapsamında Türk gemisine yapılan hukuksuz aramanın ardından TSK teyakkuza geçti. Türk Hava Kuvvetlerine ait E-7T-Barış Kartalı- Havadan Erken İhbar Uçağı, Doğu Akdeniz’de faaliyet gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:10:00 -

Türk gemisinin AB’nin İrini Operasyonu kapsamında hukuk dışı şekilde aranmasının ardından Türkiye'nin Erken İhbar Uçağı'nın Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve askeri kargo uçaklarının Vatiyye Üssü'ne ikmal hareketliliği dikkat çekti.

TSK teyakkuza geçti

Türk bandıralı ticaret gemisi Roseline-A'ya dönük hukuk dışı arama ve denetlemenin ardından TSK teyakkuza geçti.

Barış Kartalı Doğu Akdeniz'de 

Akdeniz'deki varlığını ve gücünü gösteren Türk Hava Kuvvetlerine ait E-7T-Barış Kartalı- Havadan Erken İhbar Uçağı, Doğu Akdeniz’de faaliyet gerçekleştirdi.

Vatiyye Üssü'ne 3 dev kargo uçağı

Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki Vatiyye Üssü'nün güçlendirilmesi için TSK'nın desteği devam ediyor.

Stratejik öneme sahip üsse Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 3 A400M askeri kargo uçağı ikmal gerçekleştirdi.

 

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