Türk gemisine alçak baskın! Planları bu muydu? Cihat Yaycı'dan kritik ifadeler

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunan komutan idaresinde bir Alman fırkateynin Akdeniz'de Türk gemisine yaptığı skandal baskınla ilgili açıklamada bulundu.

"En az 4 saat öncesinden izin alınması gerekiyordu"

haber7'nin haberine göre; bu provokasyonu değerlendiren Cihat Yaycı, "Uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukuna göre; bu kabul edilemez bir davranış. Çünkü, bayrak devletin rızasının alınması lazım. Bayrak devletin rızası, eğer Türk bayraklı gemi olmasa dahi, neticede donatanı Türk ya da personeli Türk ya da malı Türk ise yine de bayrak devletin, Türkiye'nin mutlaka rızasının alınması gerekir. Kitle imha silahlarının taşınması, uyuşturucu madde taşınması ya da insan kaçakçılığı yapılması veya izinsiz telsiz yayını yapması durumunda dahi, SUA sözleşmesinin 2005 yılında yapılan değişikliklerine göre, 4 saat öncesinden bayrak devletine müracaat edilmesi, bayrak devletinin müsaadesinin beklenmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Şu anda tamamen bayrak devletin rızası olmaksızın gemiye helikopterle zoraki iniş yapılmış" ifadelerini kullandı.

"Gemi bir nevi o devletin toprağı demektir, mutlaha hesap sorulmalı"

Bu provokasyonun Türkiye'nin egemenlik haklarına doğrudan bir taarruz olduğunu bildiren Cihat Yaycı, "Benim şu anki açık kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, bu Türkiye'nin egemenlik haklarına doğrudan bir taarruzdur. Neticede, bayrak devletleri o ülkelerin gemilerinin üzerinde de yetkisi olan devlet demektir. Egemenlik yetkisi olan devlet demektir. Bayrak devletin gemi üzerinde yönetsel ve yargısal yetkisi vardır. Gemi bir nevi o devletin toprağı demektir. Dolayısıyla bu alenen bir deniz haydutluğudur. Yapılan şey tamamen bir deniz haydutluğudur. Bunun iyi niyetle ya da şu veya bu şekilde bir mazeretle kabul edilmesi mümkün değildir. Mutlaka bunu yapanlardan, sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Bu dünya tarihinde, modern tarihte görülmemiş bir haydutluk anlayışıdır. Hem de burnumuzun dibinde yapılmıştır" dedi.

"AB zirvesi öncesi koz elde etmeye kalktılar ama başaramadılar"

Fırkateynin Alman, komutanının ise Yunan olmasına işaret eden ve Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi Türkiye'ye karşı koz elde edilmeye çalışılmasına dikkat çeken Cihat Yaycı, "Şöyle bir şey var. Yakında Avrupa Birliği zirvesi var. Ve Irina harekatının komutanı Yunanlı bir subay. Bu baskın Avrupa Birliği'nin Irina harekatı kapsamında yapılıyor. Bu operasyonun yapıldığı gemiye çıkma faaliyetini yapan Alman gemisi... Şimdi, bu AB'nin harekatı. Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde burada sanıyorum herhalde umutları şuydu; 'Biz bir şekilde burada silah vs. buluruz. Bu kanunsuz davranışımız meşru hale dönüşür. En azından Biz bunu yaptık silahlar vs. bulduk, bunlarda şuraya buraya taşınıyordu'' gibi Türkiye'ye karşı bir yaptırım kozu elde etmek için yapılmış beyhude bir çaba. Beyhude, hukuksuz, kabul edilemez, saldırgan ve haydutça bir çaba. Türkiye'nin mutlaka bunu çok kuvvetlice gündeme getirecektir" ifadelerini kullandı.