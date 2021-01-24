Türk gemisi korsanlardan kurtarıldı mı? Korsanların elindeki Türk rehineler kurtarıldı mı?

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 4. kaptan Furkan Yaren'le görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü. Peki korsanların elindeki Türk rehineler kurtarıldı mı?

Türk gemisi korsanlardan kurtarıldı mı?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son durumu anlattı. Çavuşoğlu gemi baskınındaki son durumu şöyle açıkladı: "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknek personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz. Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız."