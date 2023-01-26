Türk gemisi Herson Limanı’nda vuruldu!

Olay yerinden ve nakliye kaynaklarından alınan bilgilere göre, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentindeki limanda Türkiye'ye ait bir genel kargo gemisine füze çarptı ve yangın çıktı.

Deniz güvenlik şirketi Ambrey, Salı günü Tuzla adlı geminin köprüsüne füzenin isabet ederek yangına neden olduğunu söyledi. Video görüntüleri, geminin komuta odasını dolduran alevleri gösterdi.

Reuters, bölgenin dosya ve uydu görüntüleriyle eşleşen videoda görülen gemi ve binalardan konumu doğrulayabildi. Reuters, videoların çekildiği tarihi bağımsız olarak doğrulayamadı.

Şubat 2022'den bu yana limanda mahsur kalan geminin Çayeli Denizcilik tarafından işletildiği hakkında yorum yapılmadı.

Bir nakliye kaynağı, Herson da dahil olmak üzere Ukrayna limanlarında mahsur kalan ve BM'nin aracılık ettiği Karadeniz tahıl anlaşması kapsamında olmayan on iki Türk gemisi olduğunu söyledi.

Kaynak, "Dün gece, büyük olasılıkla limana bir saldırı oldu ve gemiye bir patlayıcı isabet etmiş gibi görünüyor. Herson'daki Türk gemilerinde iskelet mürettebat bulunuyor, bu nedenle yaralanan veya can kaybı yok" dedi.

Reuters