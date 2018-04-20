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Türk futbolunun kara gecesiyle ilgili konuştu

Gaziantep'te katıldığı etkinlikte konuşan teknik direktör Ersun Yanal, Kadıköy'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 15:51
Türk futbolunun kara gecesiyle ilgili konuştu

Gaziantep'te genç sporcularla buluşan teknik direktör Ersun Yanal, "Dün yaşanan manzaraları görmek istemiyoruz. Şenol Hocaya çok geçmiş olsun" dedi.

Şehitkamil Belediyesi Gazikent Stadyumu'nda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte sporcularla bir araya gelen Ersun Yanal, gençlerle sohbet ederek penaltı vuruşu yaptı. Futbol eğitimi alan öğrencilerle fotoğraf çektiren Yanal'a Rıdvan Fadıloğlu tarafından isminin yazılı olduğu forma ve plaket verildi.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili kimsenin tasrif etmediği bir durum olduğunu söyleyen Yanal, "Dün yaşanan olay kimse tarafından tasrif edilmeyen ve kabul edilemeyecek bir manzaraydı. Ne olursa olsun sporun rekabetinin içersinde bu tür manzaraları görmek istemiyoruz. Maruz kalan kim olursa olsun, haklılık payı kimde olursa olsun şiddet tamamıyla hepimizin karşısında olduğumuz bir konu, şiddetin mantığının ve aklı olmadığı için buna karşı çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bu olayın faillerinin bulunması adalete teslim edilerek bir daha bu tür olayların olmaması en büyük temennimiz. Şenol Hocaya çok geçmiş olsun temennilerinde bulunuyorum. İnşallah bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayız" dedi.

Yaptıkları çalışmalarda uzman kişilerle birlikte hareket ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Bu konuları uzman kişilerle konuşarak istişare ediyoruz. Ersin Hocanın Gaziantep'te olması, bize yeni ufuklar açması için çok önemli. Bu işi sadece belediyelerimiz değil, öğrenciler ve ailelerle birlikte geliştireceğiz" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:51
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