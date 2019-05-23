0553 313 94 23

Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"

- Yarım asırlık "işçi takımı" Kardemir Karabükspor, 12 yıllık Süper Lig ve 1. Lig macerasının ardından gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek- Futbol dünyasında ismini duyurmuş birçok futbolcu ve teknik adamı bünyesinde barındıran, son iki sezondur yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transfer yapamaz hale gelen Karadeniz ekibi, çıktığı son 48 lig maçını kazanamadı- Kulüp başkanı Mehmet Yüksel:- "İnşallah yok olmaya mahkum edilen bu köklü çınarı küllerinden yeniden doğurmak için Allah bize yardım edecektir"

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:22
Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"


KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Yarım asırlık "işçi takımı" Kardemir Karabükspor, 12 yıllık Süper ve 1. Lig maceralarının ardından gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 50 yıl önce kurulan, bu süreçte 34 sezon 1. Lig, 10 sezon da Süper Lig'de boy gösteren, bir defa da UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Karabük ekibi, geçen sezon Süper Lig'e, bu sezon da 1. Lig'e veda ederek en son 2007-2008 sezonunda yer aldığı 2. Lig'e geriledi.

Tıpkı Gaziantepspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu ve Orduspor gibi nice köklü kulüplerle aynı kaderi yaşayan, futbol dünyasında ismini duyurmuş, yıldızlaşmış birçok futbolcu ve teknik adamı dönem dönem bünyesinde barındıran Kardemir Karabükspor, son iki sezondur yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transfer yapamaz hale geldi. Genç oyuncularla çıkmak zorunda kaldığı son 48 maçını (Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 34) kazanamadı.

Bu sezon üç beraberliği bulunmasına rağmen puan silme cezası nedeniyle 0 puanda kalan kırmızı-mavili ekip, (Bu sezon en fazla yenilen takım (31), en az gol atan takım (10), en çok gol yiyen takım (112), en farklı yenilen takım (7-1), en az berabere kalan takım (3), kendi sahasında en başarısız takım (17 maçta 3 beraberlik, 14 mağlubiyet), deplasmanda en başarısız takım (17 maçta 17 yenilgi) gibi olumsuz rekorlara imza attı.

Geçmiş dönemde formasını giydiği bazı oyunculara ve teknik heyete olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla karşı karşıya olan Karabük ekibini, 2. Lig'de de zor günler bekliyor.


- "Yaşatmaya gayret edeceğiz"


Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın başına en zor gününde geldiğini ve ülkenin bir köklü kulübünün daha yok olmaması adına savaştığını söyledi.

Hızla eriyen ve terk edilen kulübü neredeyse bir sezondur ayakta tutuğunu ve artık gücü kalmadığını anlatan Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah yok olmaya mahkum edilen bu köklü çınarı küllerinden yeniden doğurmak için Allah bize yardım edecektir. Önümüzde bu duruma düşmüş birçok kulüp var. Bu kulüplerin durumundan dersler çıkararak henüz her şey bitmemişken yaşatmaya gayret edeceğiz. Elimizde 1. Lig'de tecrübe kazanmış oyuncular var. 2. Lig'de de var olma mücadelemiz devam edecek ancak bize destek olunması şart. Şu ana kadar kimse destek olmadı. Bu kentin ileri gelenleri, iş adamları bu köklü kulübün daha fazla yok olmasına seyirci kalamaz diye düşünüyorum. Buna yürek dayanmaz. Bu sezon da destek göremezsek artık her şey çok geç olacak. İstense de eskiye dönmek için yıllar gerekecek."

Kulüp olarak ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Yüksel, daha nice gençleri Türk sporuna kazandıracaklarını aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 11:22
  1. Futbol
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Mehmet Yüksel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç tasarımcılara başkan morali
    1. Genç tasarımcılara başkan morali
    2. Yeşilhisar’a sos sistem depo müjdesi
    3. Çamlıtepe’de asfaltsız sokak kalmadı
    4. İş makinesiyle otomobil çarpıştı: 1..
    5. Nisan ayının gündemini Yüksek Seçim..
    6. Beyşehir’in park ve bahçeleri..
    7. Minik öğrenciler uçak heyecanını yaşadı
    8. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı
    9. Karaköprü’de Ramazan dolu dolu geçiyor
    10. 41 yıldır imsakiye topluyor
    11. Türk futbolunun bir çınarı daha "eriyor"
    12. Fenerbahçe Tolgay Arslan'dan umduğunu..
    13. Minibüs motosiklete çarptı ardına bile..
    14. Polisten bayram öncesi ’sahte para’..
    15. Furkan Mutlu Türkiye Şampiyonu
    16. Girne Amerikan Üniversitesi taban..
    17. SANKO emeklileri iftar yemeğinde..
    18. TSYD Ankara Şubesi iftar yemeğinde..
    19. İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma..
    20. “11. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma..
    21. Sümela Manastırı’nda tarih belirlendi!..
    22. Fazla uyumak zararlı mıdır?
    23. "2020'de 2 milyon gencimizi sporla..
    24. Jandarma ekipleri denetimleri..
    25. Mahraman yolunda asfalt çalışması..
    26. TDV'den Yeni Zelanda'da iftar
    27. Büyükorhan’da iftar bereketi
    28. (Özel haber) Yaşlı adam otobüste kalp..
    29. Arslan ETUC'ta Filistin'i gündeme..
    30. Elazığ'da çatışma! 2 terörist öldürüldü
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu
    Trump'tan bomba itiraf! ABD'nin derdi belli oldu

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Kimyası bozulmuş