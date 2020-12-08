Türk futbolunu sarsan iddia: Yeni Muhammed Salah, Mustafa Muhammed Galatasaray'a geliyor

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, bir yandan elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bir yandan da yapılacak takviyeler için düğmeye basmış durumda.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu bağlamda genç ve gelecek vadeden isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, ülkesinde "Geleceğin Muhammed Salah'ı" olarak lanse edilen o golcü ile prensipte anlaştı ve iş artık imzaya kaldı.

Mostafa Muhammed geliyor

Şu anda Mısır kulübü Zamalek'te forma giyen Mustafa Muhammed hakkında konuşan kulübe yakın bir kaynak, oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Muhammed, Avrupa'ya transfer olmak istiyor ve önceliği de belli oldu.

"Galatasaray ile anlaştı" iddiası

Öte yandan Muhammed'in, Zamalek ile ipleri koparmasıyla beraber Avrupa'ya adım atacağı kulüp de belli oldu...

Buna göre Muhammed, Galatasaray ile prensipte anlaşmaya vardı ve ocak ayında kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.

23 yaşındaki golcü futbolcu, şimdiye dek kariyeri boyunda 118 müsabakada rol alırken 39 gol üretti ve 18 asist yaptı.