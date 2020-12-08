  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türk futbolunu sarsan iddia: Yeni Muhammed Salah, Mustafa Muhammed Galatasaray'a geliyor
Spor

Türk futbolunu sarsan iddia: Yeni Muhammed Salah, Mustafa Muhammed Galatasaray'a geliyor

Devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mısır'ın 'Yeni Muhammed Salah'ı olarak gösterilen Mustafa Muhammed, Aslan olacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:22:00 -
Türk futbolunu sarsan iddia: Yeni Muhammed Salah, Mustafa Muhammed Galatasaray'a geliyor

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, bir yandan elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bir yandan da yapılacak takviyeler için düğmeye basmış durumda.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu bağlamda genç ve gelecek vadeden isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, ülkesinde "Geleceğin Muhammed Salah'ı" olarak lanse edilen o golcü ile prensipte anlaştı ve iş artık imzaya kaldı.

Mostafa Muhammed geliyor

Şu anda Mısır kulübü Zamalek'te forma giyen Mustafa Muhammed hakkında konuşan kulübe yakın bir kaynak, oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Muhammed, Avrupa'ya transfer olmak istiyor ve önceliği de belli oldu.

"Galatasaray ile anlaştı" iddiası

Öte yandan Muhammed'in, Zamalek ile ipleri koparmasıyla beraber Avrupa'ya adım atacağı kulüp de belli oldu...

Buna göre Muhammed, Galatasaray ile prensipte anlaşmaya vardı ve ocak ayında kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.

23 yaşındaki golcü futbolcu, şimdiye dek kariyeri boyunda 118 müsabakada rol alırken 39 gol üretti ve 18 asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
AÖF sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları online mı? | Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren milyonlarca kişi ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını..
3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yerel

3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay