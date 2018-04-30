Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk futbolunda şok! Cüneyt Çakır Türkiye'ye veda ediyor

Hem Dünya Kupasında hem de Şampiyonlar liginde Türkiye'yi temsil eden hakem Cüneyt Çakır, Çin Liginden astronomik teklif aldı. Teklife sıcak bakan Çakır, anlaşma gereği Süper Ligde maç yönetemeyecek.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:10
Türk futbolunda şok! Cüneyt Çakır Türkiye'ye veda ediyor

Son yıllarda futbola en çok para harcayan ülke olan Çin, antrenör ve futbolcuların ardından hakem de transfer etmeye başladı.
Ülkelerindeki futbol kalitesini her yönden geliştirme adına bu kararı alan Çinliler, 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yaptıkları eleme sonucunda birkaç isme transfer teklifinde bulundu. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'la da temas kuran Çinliler'in astronomik bir ücret önerisinde bulunduğu belirtildi.

TEKLİFE ÇOK SICAK BAKIYOR

Artık 42 yaşına gelen ve dolayısıyla hakemlik kariyerinin son yıllarını yaşayan Cüneyt Çakır'ın Çin'den gelen bu sürpriz teklife sıcak baktığı ve büyük olasılıkla kabul edeceği bildirildi.

TÜRKİYE'DE DÜDÜK ÇALAMAYACAK

Çakır, Çin Futbol Federasyonu ile anlaşma yaparsa, gelecek sezon sadece Çin Süper Ligi'nde maç yönetecek ve Türkiye'de düdük çalmayacak.

CLATTENBURG DA SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMiŞTİ

Hakem transferinde ilk adımı geçtiğimiz Suudi Arabistan atmış ve geçtiğimiz yılın şubat ayında dünyaca ünlü İngiliz Mark Clattenburg'la anlaşmıştı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:10
  1. Cüneyt Çakır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa haftaya nasıl başladı? İşte detaylar...
    1. Borsa haftaya nasıl başladı? İşte..
    2. Galatasaray Başkanı trafik kazası..
    3. Vampir Batı
    4. ABD'nin kuklası Selman'dan skandal..
    5. İçişleri Bakanlığı: 23 terörist...
    6. ‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’
    7. Eski havacı albaylara operasyon! 25..
    8. Bir haftada 23 terörist öldürüldü
    9. Mısırlı akademisyen uyardı! Türkiye...
    10. İran'da akıllara durgunluk veren olay!..
    11. Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı
    12. Borsa haftaya nasıl başladı?
    13. Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl..
    14. Dikkat! Yarın Ankara'da bazı yollar..
    15. Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı
    16. İhracat rakamları belli oldu!
    17. ‘‘Üniversitede PKK istemiyoruz’’ diyen..
    18. Ankara’da 1 Mayıs’ta bazı yollar..
    19. Katil İsrail 3 Filistin..
    20. Bahaneyi buldu! Kılıçdaroğlu bakın..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı