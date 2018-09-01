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Türk futbolunda Sabri Sarıoğlu depremi

Transfer döneminin sona ermesinin ardından Sabri Sarıoğlu, Volkan Şen, Sercan Yıldırım ve Semih Şentürk gibi bir döneme damga vuran futbolcular takım bulamadı. Daha önce açıklama yapan Sabri, takım bulamazsa futbolu bırakacağını söylemişti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:32
Türk futbolunda Sabri Sarıoğlu depremi

Süper Lig'de 2018-19 sezonu 1. transfer dönemi dün gece sona ererken, bir dönem kariyerinde zirve yapmış ve büyük takımlarda top koşturmuş isimler kulüpsüz kaldı.

15 KUPALI SABRİ BOŞTA KALDI

G.Saray'da forma giydiği 14 sezonda tam 15 kupa kaldıran Sabri Sarıoğlu, Göztepe ile sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşamadı ve boşta kaldı. Sabri, daha önce yaptığı açıklamada takım bulamazsa futbolu bırakacağını söylemişti.

KONYASPOR'DAN AYRILAN VOLKAN ŞEN TAKIM BULAMADI

Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan, Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe forması giyen, son olarak Konyaspor'da ter döken Volkan Şen de 'kulüpsüz oyuncular' kervanına katıldı.

SERCAN YILDIRIM'A TALİP ÇIKMADI

Bursa'da zirve yaptığı dönemde geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen, ancak sonrasında her sezon düşüş yaşayan Sercan Yıldırım'a da talip çıkmadı.

SEMİH ŞENTÜRK DE KULÜPSÜZ KALDI

Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda 'nöbetçi golcü' lakabıyla tanınan Semih Şentürk son olarak forma giydiği Eskişehirspor'la olan sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kaldı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:32
  1. Trabzon
  2. Konya
  3. Eskişehir
  4. Sercan Yıldırım
  5. Sabri Sarıoğlu
  6. Semih Şentürk
  7. Volkan Şen
  8. Fenerbahçe
  9. Bursaspor
  10. Galatasaray

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