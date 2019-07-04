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Türk futbolunda bir devir sona erdi! TFF, o ligi kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan değerlendirmeler sonucunda U21 Ligi'nin kaldırıldığını açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:52
Türk futbolunda bir devir sona erdi! TFF, o ligi kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), U21 Ligi’nin kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin altyapı sorumluları, 3 Ağustos 2018 tarihinde TFF tarafından 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceği duyurulan U21 Ligi'nin durumunu gözden geçirmek için bir araya geldi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk ile kulüp temsilcileri katıldı.

"Yeterli katkıyı sağlamadığı için..."

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türk futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığı gerekçesiyle U21 Ligi'nin kaldırılması kararının doğru olduğu dile getirildi ve ligin oynanmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıra TFF ve Kulüpler Birliği'nin, bu ligin yerini dolduracak alternatif organizasyonlar üzerinde çalışma yapması kararlaştırıldı.

Ayrıca TFF'nin antrenör eğitimi ve Grassroots konularında kulüplere danışmanlık hizmeti vereceği bilgisi kulüp temsilcilerine aktarıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:52
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Süper Lig
  3. TFF
  4. U21 Ligi
  5. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
  6. TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop
  7. Hasan Akıncıoğlu
  8. Genel Sekreter Kadir Kardaş
  9. Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas
  10. Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin
  11. Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk
  12. Türk futbolu
  13. Kulüpler Birliği
  14. Grassroots
  15. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

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