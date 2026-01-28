Türk futbolu Mourinho'dan kurtulamıyor! Şimdi de...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ve Türk futboluna verdiği zararlarla gündemden düşmeyen Jose Mourinho, transferde de Türk ekiplerine musallat oldu. Beşiktaş'tan Rafa Silva'nın aklını çelerek oyuncuyu transfer eden Jose Mourinho'nun sıradaki hedefi Fenerbahçe'nin yıldızı...

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla ve sükseli bir şekilde Fenerbahçe teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, sarı lacivertli takımla sıfır çekerek sezonu kapattı. Başarısızlığının yanı sıra Türk futboluna verdiği zararlarla gündemden düşmeyen Mourinho, son olarak Okan Buruk'un burnunu sıkarak rezilliklerine tüy dikmişti.

Bu sezonun başında Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşılan Benfica'ya elenip kovulduktan sonra koşa koşa Portekiz ekibine imza atarak herkesi şok eden Mourinho, Türk futboluna musallat olmaya devam ediyor.

Ara transfer döneminde gözünü Türkiye'ye çeviren Jose Mourinho, Rafa Silva'nın aklını çelerek büyük bir krizin patlak vermesine sebep olmuştu. Portekizli oyuncu da transfer dönemi açıldıktan sonra Benfica'nın yolunu tuttu.

Jose Mourinho'nun Türkiye'deki hedefi Rafa Silva ile sınırlı kalmadı. Portekizli teknik adam, gözünü bu sefer de Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'e çevirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş'tan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Benfica, Fenerbahçe'den Fred'i de renklerine bağlamak istiyor.

Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz ekibinin günde güne Fred'e olan ilgisinin arttığı belirtildi.

Fred'in de Benfica'da forma giymeye sıcak baktığı ve Mourinho ile buluşmaya hazır olduğu aktarıldı.

32 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar alınacağı merak konusu. Fred'in Haziran 2027'ye kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunuyor.