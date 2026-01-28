Afganistan’da aç kuşların zorlu kışı atlatması için dağlara buğday serpiliyor

Ülkenin bazı bölgelerinde yaban hayvanları için doğaya yemek de bırakılıyor.

Afganistan İslam Emirliği yönetimi doğadaki kanatlıların zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmeleri için ülke genelinde birçok noktaya buğday serpiyor.

Özellikle kış aylarının yoğun kar altında geçtiği kuzey vilayetlerinde yapılan uygulama, her yıl tekrarlanıyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde yaban hayvanları için doğaya yemek de bırakılıyor.

Başta ülkenin kuzey vilayetleri olmak üzere Afganistan'da kış oldukça sert geçiyor. Bazı bölgelerde karın yüksekliği birkaç metreye ulaşırken, kış aylarında birçok köy ve kasabanın da merkezle bağlantısı kesiliyor.

Kaynak: Mepa News