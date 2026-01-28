  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya'daki enerji girişimlerini değerlendiriyoruz Beşiktaş KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için görüşmelere başlandı Burhanettin Duran gündemi ele geçiren iftiralar hakkında konuştu! “Fay hatlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar” Türkiye’de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı! ‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Brad Cooper ile görüştü Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler! An be an güvenlik kameralarına yansıdı Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor: ⁠"Bizi izlemeye devam edin"
Dünya Afganistan’da aç kuşların zorlu kışı atlatması için dağlara buğday serpiliyor
Dünya

Afganistan’da aç kuşların zorlu kışı atlatması için dağlara buğday serpiliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afganistan’da aç kuşların zorlu kışı atlatması için dağlara buğday serpiliyor

Afganistan İslam Emirliği yönetimi doğadaki kanatlıların zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmeleri için ülke genelinde birçok noktaya buğday serpiyor... Ülkenin bazı bölgelerinde yaban hayvanları için doğaya yemek de bırakılıyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde yaban hayvanları için doğaya yemek de bırakılıyor.

Afganistan İslam Emirliği yönetimi doğadaki kanatlıların zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmeleri için ülke genelinde birçok noktaya buğday serpiyor.

Özellikle kış aylarının yoğun kar altında geçtiği kuzey vilayetlerinde yapılan uygulama, her yıl tekrarlanıyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde yaban hayvanları için doğaya yemek de bırakılıyor.

Başta ülkenin kuzey vilayetleri olmak üzere Afganistan'da kış oldukça sert geçiyor. Bazı bölgelerde karın yüksekliği birkaç metreye ulaşırken, kış aylarında birçok köy ve kasabanın da merkezle bağlantısı kesiliyor.

Kaynak: Mepa News

CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili
CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Gündem

CHP zihniyeti TALİBAN’ı solladı: Tek parti döneminin karanlık sicili

Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!
Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!

Dünya

Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!

Taliban yönetimi Guatanamo'daki son Afgan'ın serbest kalmasını istiyor
Taliban yönetimi Guatanamo'daki son Afgan'ın serbest kalmasını istiyor

Dünya

Taliban yönetimi Guatanamo'daki son Afgan'ın serbest kalmasını istiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23